 آمنة نصير: الزوج المصري يقيد حرية زوجته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آمنة نصير: الزوج المصري يقيد حرية زوجته

النائبة آمنة نصير
النائبة آمنة نصير

نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 3:13 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 3:13 ص

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات التلفزيونية أثرت سلبًا على كافة البيوت في المجتمع، بجانب أن الزوج المصري يقيد حرية زوجته ولا يريد أن تكون شريكة معه في الحياة الزوجية وهي مجرد شخص لقضاء متطلبات الحياة.

وأضافت آمنة النصير خلال لقائها ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي زرق، عبر قناة "صدى البلد"، أنه لا يوجد أفضل من الحياة الزوجية القائمة على الحب والمودة والرحمة والتفاهم، لافتة إلى أن الأمر ينعكس إيجابيًا على الأطفال في تربيتهم وحياتهم.

ووجهت نصيحة غالية لجميع الفتيات قبل الزواج، وهي حسن اختيار الزوج المتفاهم الذي يكرم زوجته ويشاركها في كافة أمور حياتها، وتكون العلاقة قائمة على الحب.

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