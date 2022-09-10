انخفضت الأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي، في أطول سلسلة تراجع أسبوعية منذ يونيو الماضي، حيث أغلقت عند 11834 نقطة فاقدة 308 نقاط بنحو 2.5%، مسجلة أدنى مستوى في شهرين.

بينما مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية تراجع 41 نقطة بـ2.5%، وفقا لتحليل نشرته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت.

وضغطت جميع القطاعات على السوق ما عدا الإعلام والترفيه الرابح الوحيد.

وفقدت السوق مستويات 12 ألف نقطة، ما يجعلها أكثر عرضة للضغوط البيعية ما لم تكن السوق مستعدة لتلك المستويات في مطلع الأسبوع المقبل (الذي يبدا غدا الأحد).

ومع بدء الجائحة في 2020 لم تتراجع السوق لأكثر من 3 أسابيع على التوالي.

والتراجع لأسبوع رابع قد يشير إلى أن هناك تغيرا في رغبات المتعاملين بتفضيل البيع في الوقت الحالي، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط، وتشديد السياسة النقدية.