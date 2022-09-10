أعلنت الجهات المعنية إفلاس جويل سنج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أونستبي السنغافورية، المتخصصة في توصيل المواد الغذائية ومواد البقالة، والتي تعرضت للانهيار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأصدرت محكمة في سنغافورة أمر الإفلاس ضد سنج في 23 مايو وعينت لوك فورلر وإلين تان، اللذين يعملان مدراء منتدبين في كوانتاما سنغافورة، أوصياء على الشركة، بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية أمس الجمعة.

وكانت صحيفة بيزنس تايمز ذكرت نبأ إفلاس سنج في وقت سابق.

وتنحى سنج، وهو أحد مؤسسي شركة أونستبي الإلكترونية، عن منصبه كرئيس تنفيذي، في مايو 2019. وبعد أكثر من عام تقريبا أمرت محكمة في سنغافورة بتصفية أونستبي، بعد ثلاثة أشهر من تقديم أحد دائنيها طلبا بتصفية الشركة المتعثرة. ولم تعمل الشركة سوى لخمس سنوات.

وانهار عدد من أكبر الشركات سنغافورة خلال السنوات الأخيرة، من نوبل جروب الخاصة بتجارة السلع، إلى شركة معالجة المياه هايفلوكس، وهو ما هدد سمعة الجزيرة بوصفها مركزا ماليا عالميا.

وارتفعت طلبات الإفلاس في الدولة المدينة إلى 3160 العام الماضي من 2833 في 2020، بحسب البيانات الواردة الموقع الإلكتروني لوزارة القانون. وتجاوزت الطلبات 2400 طلب في الثمانية أشهر الأولى من 2022.