ألمانيا تسجل ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجلت ألمانيا، اليوم السبت، ارتفاعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 230.6، مقابل 229.5 أمس الجمعة. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 230.5، وقبل شهر 366.8.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 30 ألفا و166 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 29 ألفا و345 إصابة يوم السبت الماضي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 82 وفاة، مقابل 120 وفاة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع عام 2020، 32 مليونا و452 ألفا و250 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم رصدها.