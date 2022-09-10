انتقد أنتوني مارسيال، نجم نادي مانشستر يونايتد، طريقة معاملة كلًا من جوزيه مورينيو وأولي جونار سولشاير له في النادي الإنجليزي.

مارسيال عانى الأمرين بالفعل رفقة مانشستر يونايتد مع مورينيو ومع سولشاير وكان الدولي الفرنسي بديل في العديد من المباريات.

وقال مارسيال لفرانس فوتبول: "بدأ الأمر بقصة رقم القميص".

وأضاف مارسيال في حديثه: "خلال الإجازات ، أرسل لي مورينيو رسالة أسألني عما إذا كنت أرغب في التغيير إلى الرقم 11 ، موضحًا لي أنه رائع لأنه كان يرتديه رايان جيجز ، أحد أساطير النادي".

وأوضح: "أخبره أنني أكن احترامًا كبيرًا لجيجز لكني أفضل الاحتفاظ بالرقم 9. عندما عدت إلى النادي ، رأيت اسمي بالرقم 11 ، ولم تنته القصة بشكل جيد. مورينيو كان يفتقر إلى الاحترام المباشر لي".

وأضاف مارسيال: "تحدث عني في الصحافة ، عبارات صغيرة ، كما فعل مع كريم بنزيما في ريال مدريد. إنه يحب هذه الألعاب الصغيرة ، لكنه يعرف أيضًا من يفعل ذلك".

وتابع: "إنه يعلم أنني أبلغ من العمر 20 عامًا ، وأنه إذا قلت شيئًا ما ، فأنا من سأمثل للشاب الذي يفتقر إلى الاحترام".

وواصل: "لذلك لم أقل شيئًا ، لقد كان عديم الفائدة. في الموسم التالي ، كنت الأفضل في الفريق في الجزء الأول من الموسم ، لقد أحضر أليكسيس سانشيز وهناك لم أعد أبدًا اتواجد".

وتابع:"من الواضح أنني تعرضت للإصابة إلى الأبد وعندما عدت انتهيت ، لم أعد ألعب".

وأتم: "لقد تعاملت مع الأمر بشكل سيء للغاية ، كان لدي شعور بالظلم ، طُلب منك التضحية بنفسك من أجل الفريق وخلف الكواليس تم طردك. بالنسبة لي ، يكاد يكون الغدر. هذا كل ما أكرهه".