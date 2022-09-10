الهند والمملكة المتحدة تبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مكالمة هاتفية مع نظيرته البريطانية، إليزابيث تراس عن تقديره لمساهماتها في العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة في أدوارها السابقة كوزيرة التجارة ووزيرة الخارجية.



وجاءت المكالمة تهنئة لتروس على توليها منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة - وفق ما أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الهندية اليوم السبت.



كما أعرب الجانبان ،خلال الاتصال، عن التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة.



وناقش الطرفان مختلف القضايا ذات الاهتمام الثنائي بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق 2030، ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الجارية والتعاون الدفاعي والأمني والعلاقات الشعبية بين البلدين.



ونيابة عن شعب الهند، نقل رئيس الوزراء مودي تعازيه الحارة إلى العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.