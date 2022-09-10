محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (الميجا) بمركز ومدينة تلا، وذلك للتأكد من تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة تلا بمتابعته الميدانية للمشروع على أرض الواقع وأن العمل جارٍ على قدمٍ وساق للأعمال الإنشائية للبيارات بعزبة رشيد وقرية بمم وصفط جدام، مؤكدًا انتظام سير العمل بكافة المواقع لنهو المشروعات وفق التوقيتات الزمنية كونه مشروع خدمي ومهم ويعود بالنفع العام على المواطنين.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمنوفية إلى أن المشروع يتكون من 4 محطات معالجة، 14 محطة رفع، شبكات انحدار وسيخدم عدد 16 قرية و14 تابعًا بإجمالي تكلفة تقدر بـ 1.4 مليار جنيه، ومن المستهدف إنشاء 42 ألف توصيلة منزلية لخدمة ما يقرب من 184 ألف نسمة.

ولفت إلى أن هذا المشروع الحيوي سيساهم وبشكل ملحوظ في رفع كفاءة البنية التحتية والتوسع في خدمات الصرف الصحي وتحسين نوعيتها بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب الأعمدة الديكورية بطريق منوف-الحامول، مؤكدًا على الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية حفاظًا على الصالح العام.

وفي مركز بركة السبع، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة الجانبية والجزيرة الوسطى وتركيب الوصلات الكهربائية تمهيداً لزرع الأعمدة الديكورية الحديثة بطريق كفر عليم وذلك عقب الانتهاء من أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية كونه طريق حيوي مهم.

كما تابع رئيس المدينة استكمال أعمال الممشى الجديد بترعة ديا الكوم لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، وتوفير متنفس مهم ومتنزه عام للأهالي.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة بطريق (88) الشهداء – دناصور، وجارٍ إزالة طبقات الأسفلتية المتهالكة بالطريق تمهيدا لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بطريق " 25" ( الشهداء /العراقية)، تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ويأتي هذا تماشيا مع الخطة الشاملة التي يتم تنفيذها على أرض المنوفية لتطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون فجرًا استكمال أعمال فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع بورسعيد بطول 1300 متر.

وأشار إلى متابعته اليومية لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة لتحقيق طفرة كبيرة بقطاع الطرق بنطاق المدينة وتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة جهودهم في المتابعة الميدانية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نهو الأعمال وفقًا للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفي.