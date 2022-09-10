الملك تشارلز الثالث يقر يوم دفن الملكة إليزابيث عطلة رسمية

أعلن الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، أن يوم دفن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، سيكون عطلة رسمية في البلاد، بحسب ما ذكرت فضائية "العربية"، في خبر عاجل منذ قليل.



وأعلن مجلس الخلافة رسميًا، السبت، الملك تشارلز الثالث ملكًا على بريطانيا وذلك بعد الإعلان الرسمي عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما.



جاء ذلك في مراسم رسمية حضرتها رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس، بالإضافة إلى رؤساء وزراء بريطانيين سابقين من بينهم بوريس جونسون وتيريزا ماي وديفيد كاميرون وجوردون براون.، وأيضًا زعيم المعارضة كير ستارمر في قصر سانت جيمس.



وتم بث الحفل تلفزيونيًا لأول مرة في التاريخ.