رئيس مجلس النواب: مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية

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قال المستشار دكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالعمل على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة من اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الإفريقية، اليوم السبت، أن مصر تعتز بانتمائها الأصيل لقارة إفريقيا.

وأشار إلى مشاركته مؤخرا في أعمال المؤتمر السنوي الـ11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي عقد في برلمان عموم إفريقيا في دولة جنوب إفريقيا.

وقال إنه محفل برلماني قاري مرموق يحمل آمال وتطلعات شعوب إفريقيا، ويجسد نموذجا في تبادل الرؤى والخبرات وتحقيقا لمستقبل مشرق للقارة.

ويشمل الاجتماع نظر عدة محاور، هي الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

ويتناول المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة.

ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية.

ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.