الرقابة المالية والبورصة تبحثان إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإعطاء حوافز للشركات

يجتمع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد فريد، ورئيس البورصة، رامى الدكانى، مع وفدين مع الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، الشهر الجارى، لبحث مطالب السوق.

وبحسب مصدر مطلع ــ فضل عدم كشف اسمه ــ فإنه سيجرى تحديد موعد الاجتماع خلال الأسبوع الحالى فى أحد فنادق القاهرة، مرجحا أن يعقد خلال النصف الثانى من الشهر الجارى.

«إلغاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يتصدر قائمة المطالب، وفريد والدكانى منفتحان على الاستماع لجميع الآراء، ولديهم قناعة ورغبة لإعطاء محفزات للسوق بكل السُبل الممكنة مع جميع الأطراف الحكومية المعنية»، أوضح المصدر.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيتناول تخفيض التكاليف المفروضة على شركات السمسرة، وذلك بإدماج بعض الوظائف سواء بإلغائها بالكلية أو دمجها، ومن بينها الأعضاء المستقلين.

وأشار المصدر إلى ان الاجتماع سيتناول بعض المطالب بشأن آليات السوق، وعلى رأسها تعديل قواعد بجلسة المزايدة أو إلغاءها، ومد ساعات التداول، فضلا عن إعطاء حوافز استثمارية وضريبية للشركات المقيدة بسوق المال.

وتعد الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA أول جمعية مهنية مستقلة ذاتية التنظيم فى أسواق المال والقطاع المالى والاستثمارى، وتأسست فى 16 أبريل 1996، وتضمن فى عضويتها قطاعات «البنوك والمتعاملون الرئيسيون وأمناء الحفظ، وقطاع التأمين، وتداول الأوراق المالية وصانع السوق، وإدارة الأصول والمحافظ والصناديق، ورأس المال المخاطر والشركات القابضة، والترويج وتغطية الاكتتابات فى الأوراق المالية، والاستشارات المالية عن الأوراق المالية وتقييم وتحليل الأوراق المالية والتقييم والتصنيف الائتمانى للبنوك والمؤسسات المالية، والسندات والتوريق والتصكيك».

كما تضم قطاعات «التأجير التمويلى والتخصيم، ووكلاء القيد فى البورصة المصرية، والمستشارين الماليين المستقلين، والرعاة المعتمدين فى بورصة النيل، والشركات المقيدة فى البورصة المصرية، فضلا عن قطاعات التمويل المتناهى الصغر والاستهلاكى، والتمويل العقارى، ونشر المعلومات عن الأوراق المالى».

يشار إلى أن السيسى، أصدر قرارا فى أغسطس الماضى، بتكليف محمد فريد صالح رئيس البورصة، قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك اعتبارا من 7 أغسطس ولمدة عام.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى الشهر ذاته، القرار رقم 2985 لسنة 2020، بتعيين رامى إبراهيم الدكانى رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام، وتعيين هبة الله عمر عبدالرحمن الصيرفى نائبا له.