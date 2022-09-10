المشاط: قمة المناخ ستكون صوت الجنوب وتعتبر عن احتياجات قارة أفريقيا

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن قمة المناخ التي ستستضيفها مصر ستكون صوت الجنوب الذي يجب إيصاله، وستعبر عما تريده أفريقيا على وجه التحديد، مشيرة إلى أنه على مدار الأيام الماضية كانت هناك مناقشات عدة حول المرونة والمناخ والتداعيات والتمويل شاركت فيها المؤسسات الدولية واستمع الجميع لوزراء البيئة والمالية من الدول المختلفة.



جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية حول "الطريق إلى مؤتمر المناخ COP27.. التمهيد لـ"يوم التمويل" لتعزيز التمويل المناخي المبتكر"، خلال فعاليات اليوم الثالث من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة.



وأشادت المشاط، بالدعم الفني الذي تقدمه المؤسسات الدولية للدول في صياغة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التغير المناخي، موضحة أنه إذا لعبت كل مؤسسة وجهة دورها المنوط بها بحسب خطة العمل التي يقترحها دليل شرم الشيخ للتمويل، سنستطيع خفض المخاطر، وخفض تكلفة التمويل من النظام المالي.



وقال ماثيوس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن افريقيا لديها طموحات واسعة للنمو، مشيرًا إلى أن القارة بوسعها أن تلعب دورا رياديا في خفض الانبعاثات خاصة إذا تبنت مشروعات الطاقة المتجددة بما يدعم التنمية النظيفة وأمن الطاقة والتنافسية الاقتصادية بما يجعلها رائدة في الطاقة النظيفة.



ونوه أنه بحسب آخر تحليل لتمويلات المناخ أصدرته المنظمة فقد تلقت الدول الأفريقية نحو 26% من متطلباتها لتمويلات المناخ، موضحًا أن المؤسسة سوف تستمر في مساعيها لتحسين الأوضاع المحيطة بتمويل المناخ وتوفير مزيد من الشفافية بشأن ذلك.



وقال إنهم سيعملون مع مصر خلال نوفمبر المقبل، والشركاء الآخرون على دليل شرم الشيخ للوصول إلى تمويلات عادلة للانتقال للأخضر وللوقوف على حجم التمويل اللازم لدفع لخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع اتفاقات المناخ في باريس.



وأشار إلى أن الدليل يشمل أهم العوامل في خطط الشركات المرموقة للتحول إلى صفر انبعاثات، كما يشمل خطوات تضمن قدرة التمويلات العامة على جذب رؤوس الأموال خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن العالم يحتاج 4 تريليونات دولار سنويًا حتى 2030 للاستثمار في الطاقة النظيفة، وأن أفريقيا تحتاج مضاعفة الاستثمارات خلال ذلك العقد إذ يجب توفير 190 مليار دولار سنويًا ما بين 2026 و2030 للوصول إلى أهداف الطاقة النظيفة.



وقالت خالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن العمل على التصدي للتغير المناخي ضرورة قصوى كما يعد العمل على زيادة حجم التمويلات ملحا، خاصة أن حصة أفريقيا من تمويلات المناخ عالميًا 2% فقط وهو أمر غير مقبول.



وأضافت ان أهمية نمو التمويلات تزداد مع مناقشة التحديات في مقابل جعل المشروعات قابلة للتمويل، خاصة مع عدم تدفق التمويلات بالشكل الكافي للقارة الأفريقية".



وأوضحت أن الأمم المتحدة لديها تعهد بشأن المناخ ودعم 96% من الدول في أفريقيا جنوب الصحراء، وتولي أهمية لاستراتيجيات مكافحة التغير المناخي.



أضافت أن السؤال هو كيفية تحويل خطط الاستثمار إلى استثمار حقيقي ولفعل ذلك يجب توافر مشاريع قابلة للتمويل، فكثيرًا ما تلتقي بوزراء يخبروها أن هناك حاجة للتمويل لكن هناك حاجة أيَضًا لبناء القدرات ويجب عدم إغفال ذلك الجزء.



تابعت، وجميعنا يعلم أن الحكومات وحدها لن تستطيع تمويل المشاريع وتحتاج للقطاع الخاص ومن أجل جذبه للاستثمار يجب أن تتوافر بيئة تمكن القطاع الخاص في المقام الأول.



ونوهت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب المؤسسات الدولية والمجتمع المدني هامة بجانب خفض المخاطر، لكن أيضًا هناك حلول يمكن اللجوء لها بشكل فوري مثل مبادلة الديون والسندات الخضراء وتلك الآليات لا تحتاج استثمارات كبيرة لإصدارها لذلك القدرات وإعادة بناءها ضرورة ملحة أكثر.



وذكرت أنه يجب التركيز على مشروعات التكيف المتعلقة بالماء والغذاء خاصة بعد ما شهدناه من فيضانات مدمرة في السودان وباكستان، مشيرة إلى معاناة المزارعين فكل ظاهرة مناخية تؤثر على محاصيلهم لذلك شرعت الأمم المتحدة في بدء تقديم خدمات التأمين ضد مخاطر المناخ.



وقالت مافيلدا دوراتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، أنه بالنظر من زاوية المخاطر يتضح اننا نعرف أنه يجب علينا استثمار المزيد في المشروعات المتعلقة بالمناخ ولكن أيضًا علينا أن نعرف كيف توزع التمويلات.



وأوضحت أن جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا عمقتا أزمات ديون الدول إذ تضاعف عدد الدول المعرضة لمخاطر تخلف عن سداد الديون أو تواجهها بالفعل.



ومن المثير للاهتمام وفقا للرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار فيى المناخ، أن التأثير الاقتصادي في أفريقيا جراء الوباء والحرب كان قد انكمش 2% مقابل 3.3% متوسط الانكماش عالميًا، ورغم ذلك معظم تخفيضات التصنيف الائتماني حدثت فيها.



وقالت إنه لذلك تدفع أفريقيا، علاوة مخاطر، رغم تحسن أساسات الاقتصاد الكلي وآفاق النمو الاقتصادي، وهو أمر يجعل مهمة مصر في قمة المناخ COP27، مليئة بالتحديات، للوقوف على كيفية التعامل مع تحديات التمويل في الوقت الذي نسعى فيه لتسريع تنفيذ خطط المناخ.



و أوضحت أننا بحاجة لشركات تصنيف ائتماني تبدأ في وضع تصنيفات للديون طويلة الأجل لكن تضع في حسبانها اعتبارات المناخ. وأشارت إلى انخفاض إصدارات الديون في عام 2021، في الدول منخفضة التصنيف من 30 مليار دولار إلى 7.5 مليار دولار.



وقالت أولورانتي دوهيرتي، المدير العام لأفريكسم بنك، إن القارة الأفريقية على مفترق طرق بسبب معاناتها من تبعات التصنيع في ظل ما تشهده من أزمات في التكيف مع التغير المناخي من فيضانات وجفاف.



وذكرت أنه للوقوف على تلك المشكلات، يجب على الدول التي لعبت دور رئيسي في الانبعاثات التي تسببت في الاحتباس الحراري أن تدعم أفريقيا في الوفاء بمتطلباتها للحد من التغير المناخي والتكيف وحل مشكلات المرونة.



وذكرت أن أفريكسم بنك مستعد لمواجهة أزمة المشروعات القابلة للتمويل إذ أنه دشن وحدة تركز بصورة خاصة على المشروعات المتجددة والمستدامة.



أوضحت أن القارة بحاجة لأخذ الخطوة الأولى وبدء الاستثمار في خفض مخاطر تلك المشروعات.



وقال إيريك برجلوف، كبير اقتصاديين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إنه يجب أن يكون هناك حديث حول التكنولوجيا والإبداع ومناقشة الفرص في التمويل لأن التحول يدور حول التأكد أن التقنيات المستدامة متاحة، مضيفا أن البنك الآسيوي تعهد باستثمار 50% من محفظته لمشروعات ذات بعد بيئي بحلول 2025 ووصل حاليًا بها إلى 48%.