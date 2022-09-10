تمنى تشافي هيرنانديز ، مدرب نادي برشلونة، الشفاء العاجل لمشجع فريق قادش، الذي تعرض لأزمة قلبية، خلال المباراة التي توقفت لأكثر من 45 دقيقة بسبب محاولة إسعافه في المدرجات.

قال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "حياة الإنسان فوق كرة القدم، نأمل أن يتعافى المشجع سريعا، ونتمنى أن يكون بخير، تبدو مشكلة في قلبه ونأمل بأن يكون بصحة جيدة".

تابع:"لقد كان موقفًا صعباً ، أخبرنا البعض أنه سقط ، والبعض الآخر قال أنه يمر بنوبة قلبية، إذا حدث شيء سيء ، لكنا رفضنا استكمال المباراة ، لكن لحسن الحظ تعافى وقررنا استئناف اللقاء".

وأضاف تشافي:"في غرفة خلع الملابس تحدثنا عن حالة المشجع ، كما أن الحكم أشرك الفريقين في القرار النهائي، لقد كانت مسألة منطقية".

تابع:"بخصوص المباراة، في الشوط الأول نحقق الكثير كما توقعنا ، لقد فهمنا ذلك في بعض الأحيان ، كانت لدينا ثلاث أو أربع فرص واضحة، إذا سجل رافينها لتغير كل شيء".

أضاف:"من المهم أن تسجل مبكرًا ، ولكن ربما نكون قد أهدرنا العديد من الفرص بسبب التسديدة الأخيرة ، لكن بشكل عام ، سعداء بالنتيجة".

وأكمل:" ليس من السهل الفوز بمباراة في مثل هذا الملعب، بالنسبة لنا انتصار مهم في ميدان صعب، لم نتغلب عليهم منذ عامين واليوم تمكنا من تحقيقه".

وأتم:"الجميع متاح والجميع يتدرب بشكل جيدًا، سيكون هدفنا مشاركة جميع اللاعبين طوال الموسم ، الآن لدينا فريق لا يمكن ملاحظة الفارق بين اللاعبين فيه ، على الرغم من أننا لم نكن لنحظى بايرن ، كنا سنفعل هذا أيضًا ".