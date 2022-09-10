رئيس بوليفار يكشف قيمة انتقال سافيو للأهلي

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كشف مارسيلو كلاوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، كواليس انتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي.

وقال مارسيلو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «مسؤوليتي تجاه النادي تحتم التزام الشفافية التامة، وصلنا عرض بقيمة مليون ونصف دولار من الأهلي المصري لضم برونو سافيو».

وأضاف: «حاولت إقناع ساليفو بالبقاء ولكنه كان يرغب في الرحيل عن بوليفيا منذ عدة أشهر والعرض لا مثيل له ومهم من الناحية الرياضية للاعب بسبب إمكانية اللعب في كأس العالم للأندية».

وأكمل رئيس النادي: «نريد فقط اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا جزء من النادي وملتزمين بنسبة 100%، وبشكل شخصي سعيد لاهتمام أندية عالمية بضم لاعبين من نادينا وآمل أن يكون هناك المزيد لأن بيع اللاعبين مهم للغاية لاستمرارنا في المستقبل».

وأتم: «هذه العملية تقوي النادي ماليا لتكوين فريق تنافسي لعام 2023، أتمنى لبرونو الكثير من التوفيق وأنا متأكد من أنه سيكون سفيرا جيدا لنادينا».