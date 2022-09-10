السفير الإيراني: مستعدون لمساعدة لبنان في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة

أعلن السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني، اليوم السبت استعداد بلاده لمساعدة لبنان في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة .

وقال السفير مجتبي ، بعد لقائه وزير وزير الطاقة والمياه وليد فياض إضافة إلى الوفد اللبناني المكلف بزيارة إيران قريباً ، إن "دولته مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط على صعيد تأمين المحروقات، لكن أيضا كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عموما وخاصة بناء محطات الإنتاج على المدى المتوسط وفق عقود ال بي أو تي، وصيانة الشبكات".

وأشار إلى "وجود إرادة سياسية لدى الحكومة اللبنانية، وهو على تواصل مستمر مع المسؤولين بهدف الوصول الى الخواتيم المرجوة"، مؤكدا أن "هذه الهبة ستأخذ طريقها لخدمة كل الشعب، وتمنى أن "تشكل بداية التعاون في المجالات كافة".

بدوره ، قال الوزير فياض بعد اللقاء إن "هذه المبادرة تكتسب أهمية استراتيجية لأنها ستوفر نقطة انطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها الوزارة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وتلتها خطة الطوارئ".

وأشار إلى أن خطة الكهرباء " تنطوي على زيادة ساعات التغذية تمهيدا لرفع التعرفة وتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان لكي تغطي احتياجاتها مستقبلا بنفسها، وفي الوقت نفسه تؤمن كهرباء للمواطنين بكلفة أقل من المولدات الخاصة ما يضع قطاع الطاقة على سكة التعافي والنهوض وبشكل مستدام".

وجرى خلال اللقاء البحث في الهبة الإيرانية المتعلقة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل انتاج الكهرباء في لبنان وأهداف زيارة الوفد اللبناني والتفاصيل المرتبطة بها.

يذكر أن إيران أعربت عن استعدادها لتقديم هبة من الفيول ( الوقود) لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وسوف يرسل لبنان وفداً تقنياً وفنياً إلى طهران للاطلاع على مواصفات الفيول الذي يحتاجه لبنان والكميات التي ستكون متاحة.