سموحة يبدأ الاستعداد للموسم الجديد بمشاركة الصفقات الجديدة

بدأ الفريق الكروي الأول بنادي سموحة، مساء اليوم السبت، الاستعداد للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد طارق العشرى، حيث خاض الفريق المران الأول على ملعب النادي.

وشهد المران مشاركة الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي في الميركاتو الصيفي وهم كل من جونيور أجايي، ومحمد باسم، أحمد حسين، محمود الملك.

واختبر طارق العشرى، اليوم السبت، 14 ناشئا قبل مران الفريق الأول بعد ترشيحات رئيس قطاع الناشئين لتحديد العناصر التي ستنضم للفريق الأول.

وتولى طارق العشري تدريب سموحة خلفًا لعبدالحميد بسيوني، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضي.