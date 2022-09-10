قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن الحديث عن أجرة الرضاعة عبارة عن ثقافة وضيعة، لأنه لا ينبغي للأم أخذ أجر على إرضاع طفلها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن جدل حق الرضاعة يهدف إلى جر المرأة إلى العراء وتجريدها مما تجملت به وهو قيمتها كأم في بيتها.

وأوضحت أن قيمة المرأة في أمومتها ورعاية أطفالها وتولي مهام بيتها، ولا يوجد أجر في الدنيا يفي بحق الأم في تربية أبنائها وإرضاع طفلها، مردفة: "عيب اللي بيحصل ده".

وأشارت إلى أن استئجار مرضعة في ثقافة العرب قديما، كان يحدث في حالة حرمان الأم من اللبن، فيكون جلب المرضعة بالأجر ظرف اضطراري.