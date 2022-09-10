أعلن الجيش الأوكراني ، اليوم السبت ، أنه دمر طائرات وصواريخ وأسلحة روسية في غضون ثلاثة أيام فقط تبلغ قيمتها نحو 157.5 مليون دولار.

وقالت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان نشرته عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" إن وحدات سلاح الجو الأوكرانية أسقطت خمسة صواريخ من طراز كروز Kh-101 وهي من أغلى الصواريخ وأكثرها تقنية في الجيش الروسي ، حيث تبلغ التكلفة التقديرية للصاروخ الواحد 13 مليون دولار، من أصل ستة صواريخ أُطلقوا على أوكرانيا في الأيام القليلة الماضية، لذلك تعد التكلفة الإجمالية للصواريخ التي تم إطلاقها 78 مليون دولار.

وأضاف البيان: بالإضافة إلى ذلك، أطلق الروس صاروخين من طراز Kh-59 موجهان على أوكرانيا، وتبلغ تكلفتهما الإجمالية 600 ألف دولار (300 ألف دولار لكل وحدة). وخسرت روسيا طائرتي هليكوبتر هجوميتين من طراز Ka-52 بقيمة 32.4 مليون دولار، 16.2 مليون دولار لكل طائرة، وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز Mi-24 (12.5 مليون دولار لكل وحدة).

وتابع: أن القوات الأوكرانية دمرت أيضا خلال 5 و7 سبتمبر الجاري ثلاث طائرات هجومية روسية من طراز Su-25 بقيمة 33 مليون دولار (11 مليون دولار لكل وحدة). وفي غضون ثلاثة أيام، دمر الجيش الأوكراني 10 طائرات بدون طيار من طراز Orlan-10 بقيمة مليون دولار (100000 دولار لكل وحدة).

وأوضحت القيادة في ختام بيانها أن خسائر الجيش الروسي في سماء أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الماضية بلغت وحدها بلغت 157.5 مليون دولار.