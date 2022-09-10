ألبانيا تعلن تعرضها لهجوم سيبراني ثان من إيران

أعلنت ألبانيا، اليوم السبت، عن تعرض أحد نظمها لهجوم إلكتروني جاء من نفس المصدر الإيراني لهجوم سابق أدى بالبلاد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

وأصدرت، في بيان، أنه في الليلة السابقة تم العثور على نظام إرسال للشرطة الألبانية يتعرض لهجوم إلكتروني مشابه لذلك الذي تعرض له "بوابة الحكومة" ألبانيا الإلكترونية في يوليو".

وقال البيان: "تظهر النتائج الأولية أن الهجوم نفذ من نفس الجهة"، مضيفا أن السلطات أغلقت مؤقتا جميع الأنظمة، بما في ذلك نظام إدارة المعلومات الشامل، الذي يسجل المداخل والمخارج عند المعبر الحدودي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طوابير طويلة فيما لا يقل عن معبرين حدوديين في الجنوب تتكدس بسبب اختراق النظام.

اتهمت الحكومة الألبانية إيران بتنفيذ هجوم سابق في 15 يوليو الماضي، والذي أدى إلى إغلاق العديد من الخدمات الرقمية والمواقع الإلكترونية الحكومية الألبانية مؤقتا.

وساعدت مايكروسوفت وخبراء إلكترونيون آخرون ألبانيا في أعقاب هجوم يوليو، وقالت مايكروسوفت في منشور، الخميس الماضي، إنها واثقة بدرجة متوسطة من أن المتسللين ينتمون إلى مجموعة تم ربطها علنا بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وفرضت الحكومة الأمريكية الجمعة الماضية عقوبات على وكالة المخابرات الإيرانية، وقيادتها، ردا على الهجوم على ألبانيا، كما شجب الناتو والاتحاد الأوروبي الهجوم وأيدوا تحركات ألبانيا.