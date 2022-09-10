رئيس يونيبر الألمانية المتعثرة يدافع عن رعاية مؤتمر ومعرض غاز تك في ميلانو

دافع كلاوس-ديتر ماوباخ، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر الألمانية لاستيراد الغاز، عن أنشطة الرعاية لشركته التي تعد أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا.

يشار إلى أن يونيبر عانت صعوبات مالية خطيرة بعد أن قلصت موسكو توريدات الغاز القادم إلى ألمانيا، الأمر الذي عرض الشركة لخطر الإفلاس لولا المساعدات التي حصلت عليها من الحكومة الألمانية.

وفي مقابلة مع بوابة "ذا بيونير" الإخبارية نُشِرَت اليوم السبت، قال ماوباخ إن شركته تتعامل مع المال "بأكبر قدر من الحرص والوعي".

وأضاف: "نحن في يونيبر ندرك بشدة أننا كنا سنصبح معسرين إذا لم يساعدنا دافع الضرائب الألماني".

في الوقت نفسه، قال ماوباخ إنه لا يمكنه استبعاد تعرض شركته للانتقادات في المستقبل القريب.

يأتي ذلك على خلفية ظهور يونيبر في هذا الشهر كراع لمؤتمر ومعرض "غاز تك" في مدينة ميلانو الإيطالية، وهو ملتقى لشركات قطاع الغاز. كما دفعت الشركة تكاليف حفل عشاء أقيم على هامش المعرض.

وأوضح ماوباخ أن عقد الرعاية تم إبرامه ودفع قيمته في العام الماضي، مشيرا إلى أن السؤال الذي كانت تفكر فيه يونيبر هو ما إذا كان يمكنها أن تطالب بالمقابل أم لا، وقال إن الملتقى يمثل أهم معرض لشراء الغاز الطبيعي المسال.

ووصف ماوباخ حضور شركته بأنها تمثل إشارة مهمة للشركاء التجاريين والموظفين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيقرر مثل هذا الأمر مرة أخرى، أجاب ماوباخ: "هذا القرار: نعم"، لكنه قال في الوقت نفسه إن من الصواب مطالبة يونيبر التعامل بمسؤولية مع أموال دافعي الضرائب.

وكانت يونيبر أعلنت أمس الجمعة أنه لم يتقرر بعد الكيفية التي ستتعامل بها مع الرعاية مستقبلا.

كانت يونيبر أيضا واحدا من رعاة حفل نظمته البعثة الممثلة لولاية شمال الراين ويستفاليا في العاصمة الألمانية برلين خلال الأسبوع الماضي. وكانت يونيبر وعدت البعثة في الربيع الماضي بدعم هذا الحفل بـ10000 يورو، وضم الحفل 65 شريكا.

واضطرت يونيبر إلى شراء الغاز من السوق بسعر أغلى لتعويض توريدات الغاز التي انقطعت من روسيا وذلك للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشاكل في السيولة لدى الشركة التي يقع مقرها في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا.

وقال ماوباخ إنه لا يتوقع في هذه الأثناء معاودة الدخول في صفقات تجارية مع شركة جازبروم الروسية وأردف: "أعتقد أن هذه العلاقة التجارية دُمِّرَتْ". واستطرد ماوباخ أنه يلوم نفسه لأنه دافع عن جازبروم كمورد موثوق حتى بعد بدء الحرب على أوكرانيا "وها نحن الآن أمام بقايا هذه العلاقة التجارية".

وأكد ماوباخ أن يونيبر ستحاول بكل قوة تنفيذ التعاقدات مع جازبروم عن طريق محاكم التحكيم والمحاكم المدنية واسترداد أموالها.