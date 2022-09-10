أسطورة البريميرليج: عودة ليفربول مرهونة بمستوى صلاح

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يعتقد نويل ويلان، نجم الدوري الإنجليزي السابق، أن نادي ليفربول سيعود إلى مستواه المعهود حال عودة محمد صلاح إلى أفضل حالاته.

ويعيش صلاح فترة صعبة بالفعل رفقة ليفربول هذا الموسم، حيث تعرض النادي الإنجليزي للعديد من الهزائم بالفعل وكان آخرها أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال ويلان لموقع فوتبول إنسايدر: "لقد وضع صلاح التوقعات الآن من خلال أدائه على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية".

وأضاف ويلان في حديثه: "أعتقد أنه يجب عليه إيجاد مستواه والعثور عليه بسرعة".

وأردف: "إنه بحاجة إلى إيجاد هذا الشكل المعتاد، وهذا الاتساق الذي جعل ليفربول يختاره على ماني ".

وأتم ويلان في حديثه: "سيعتمد كلوب عليه لإيجاد هذا السحر مرة أخرى ويصبح ذلك اللاعب الذي يمكنه تغيير اللعبة في لحظة".