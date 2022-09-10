انتهاء حفل الإعلان عن تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في قصر سانت جيمس

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انتهت منذ قليل، مراسم الإعلان الثاني عن تولي الملك تشارلز الثالث عرش بريطانيا، بمبنى "رويال إكسجينج" وسط لندن، وهو ثاني وآخر احتفال من هذا القبيل يقام في لندن.

وستقرأ المزيد من الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز ظهر غد الأحد.

وعقب ذلك سترفع الأعلام كاملة من وقت الإعلان الرئيسي في قصر سانت جيمس لمدة ساعة واحدة بعد الإعلانات في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، وبعد ذلك تعود الأعلام إلى نصف الصاري لاستكمال فترة الحداد.

وأعلن تشارلز الثالث رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سان جيمس تبث لأول مرة على الهواء مباشرة.

وأعلنت هيئة الجلوس على العرش، المكوّنة من كبار السياسيين والقضاة والمسؤولين، تتويج تشارلز الثالث ملكًا.

ورفعت الأعلام التي نكست عند منتصف السارية حدادا على الملكة الراحلة من جديد، بعد انعقاد هيئة الجلوس على العرش الذي بٌثّ على التلفزيون لأول مرة.

ولم يحضر الملك شخصياً في البداية، لكنه حضر في الجزء الثاني من التتويج، لعقد أول اجتماع للمجلس الملكي الخاص.

وأعلن كاتب المجلس الملكي الخاص ريتشارد تيلبروك أن تشارلز "ملك، رئيس للكومنولث والمدافع عن الإيمان"، قبل أن يقول "حفظ الله الملك".

ورددت الغرفة المزدحمة، حيث تتواجد الملكة القرينة وأمير ويلز ورئيسة الوزراء ليز تراس العبارة خلفه.

وقال الملك خلال إعلانه الخاص: "حضرات اللوردات، السيدات والسادة، إنه لأكثر واجباتي حزناً، أن أعلن إليكم وفاة والدتي الحبيبة الملكة".

وأضاف: "أعلم أنكم والأمة بأكملها، وقد أقول العالم بأسره، يتعاطفون معي لخسارتنا التي لا تعوض".

وتابع الملك قائلاً: "إنه أعظم عزاء لي، أن أدرك التعاطف الذي عبّر عنه كثيرون لشقيقتي وأشقائي".