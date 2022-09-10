تايلاند تسجل 1106 إصابات و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تايلاند 1106 إصابات و17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، طبقا لما أعلنته وزارة الصحة العامة صباح اليوم السبت.



وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خرج 1201 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم.



وجميع حالات الإصابة الجديدة محلية.



ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و 666 ألفا و453 حالة إصابة، من بينها مليونان و443 ألفا و18 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و620 ألفا و140 بشكل كامل حتى الآن.



وبلغت حصيلة الوفيات 32 ألفا و520 منذ بدء الجائحة، من بينها عشرة آلاف و822 حالة حتى الآن هذا العام.