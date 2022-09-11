زفاف ملكي في بلجيكا لابنة شقيقة الملك فيليب

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أجريت مراسم زفاف الأميرة ماريا لاورا البلجيكية، ابنة شقيقة الملك فيليب على خطيبها وليام إسفي في بروكسل اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

واقترن الزوجان في زواج مدني في مبنى مجلس مدينة بروكسل، على خطى والديها الأميرة أستريد والأمير لورينز، اللذين كانا أول أفراد من العائلة الملكية يتزوجون هناك، حسبما ذكر متحدث باسم العروس لوكالة "بيلجا".

وأقيمت المراسم على نحو بسيط في 30 دقيقة في حضور أفراد كبار من العائلة الملكية.

وقام العروسان بتحية الحشد المتجمع خارج المبنى بعد مراسم الزفاف .

وبعد ذلك توجه العروسان إلى زفافهما في كاتدرائية بروكسل، حيث تمت دعوة حوالي 500 شخص.