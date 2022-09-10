لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن دفعة أخرى من المحبوسين احتياطيا خلال أيام

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أكّد طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، أن دفعة أخرى من المحبوسين احتياطيا سيتم الإفراج عنها خلال أيام، ويعقبها دفعات أخرى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، تعليقا على إخلاء سبيل 33 محسوبا احتياطيا يوم الجمعة.

وأضاف أن هناك وعدا من القيادة السياسية بالانتهاء من هذا الملف بشكل كامل في فترة قريبة.

وتابع: "عشنا فترة من التشويه والكراهية ونحتاج حالة من التوافق الوطني في ظل الأزمات العالمية وفي ظل حالة التربص بمصر وإنجازاتها".

وأكمل: "نحتاج إدراك أننا جزء من العالم ومحتاجين أن يستوعب كل من الآخر وفقا للدستور والقانون لكن بالتأكيد لا وجود لكل من حرض ويحرض على التقل والإرهاب".