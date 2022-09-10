إزالة 7 حالات تعدٍ بنطاق 3 مراكز في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن جهودها، لسرعة إزالة أية تعديات في المهد وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مرة أخرى، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي انطلقت منذ 13 أغسطس الجاري، وحتى 27 أكتوبر 2022 على 3 مراحل مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



وشهدت مدن ومراكز المحافظة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعدٍ بنطاق ٣ مراكز بإجمالي مساحة بلغت 790 مترًا عبارة عن 4 حالات تعدٍ بمساحة 370 مترًا بكفر الدوار، حالة تعدٍ بمساحة 20م2 بمركز إدكو، وحالتي تعدٍ بمساحة 400 متر بالدلنجات.