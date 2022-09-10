سنتريكا البريطانية تعتزم وضع سقف للأرباح لخفض فواتير الطاقة

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نقل تقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة البريطانية سنتريكا، كريس أوشيا، أن الشركة تعتزم وضع سقف طوعي للأرباح المتزايدة في محاولة لخفض قيمة الفواتير المنزلية.

ولم تحدد صحيفة "الجارديان" البريطانية في التقرير حدود السقف الذي سيوضع للأرباح، ولكنها قالت إن أوشيا حريص على التوقيع على عقود جديدة أعيد التفاوض عليها مع الحكومة بشأن توليدها للكهرباء.

وأضاف التقرير أن الحكومة البريطانية تعتزم التفاوض مع شركات توليد الكهرباء بشأن العقود القديم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية.

وتمتلك سنتريكا 20% في المنشآت النووية الخاصة بشركة كهرباء فرنسا في بريطانيا وبعض أصول إنتاج الغاز، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتريد سنتريكا تحويل خمس محطات نووية إلى النهج الجديد من الاتفاقيات.

وقال أوشيا إنه على استعداد لإبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع الحكومة تتعلق بحقول الغاز الخاصة بسنتريكا في بحر الشمال. وأفادت الصحيفة بأن المحادثات جارية في هذا الشأن.