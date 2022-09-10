ونشرت صحيفة نيويورك تايمز نص تقرير "سكوتلاند يارد" عن الخرق الأمني في قصر باكنجهام: "بعنوان حادثة قصر باكنجهام يوم الجمعة 9 يوليو 1982".وحسب الصحيفة، تقدم هذه المذكرة سرداً مفصلاً للحادث الذي وقع في قصر باكنجهام يوم الجمعة 9 يوليو، وخلفيته، والأخطاء التي ارتكبت والإجراءات اللاحقة، ويأخذ في الاعتبار الكامل لتقريرين مؤقتين من قبل مساعد المفوض ديلو، البيان الشفوي لوزير الداخلية سيصف الطريق إلى الأمام.وتابعت الصحيفة: شوهد رجل تم العثور عليه لاحقًا على أنه الرسام وخبير الديكور مايكل فاجان (ولد في لندن في 8 أغسطس 1948) على الدرابزين بالقرب من بوابات مدخل السفراء حوالي الساعة 6:45 صباحًا، صعد فاجان فوق السور، وقفز لأسفل وخلف وراء مظلة قماشية مؤقتة كانت موضوعة بجوار مدخل السفراء.ودخل فاجان غرفة في الطابق الأرضي من خلال نافذة غير مقفلة، وتضم هذه الغرفة مجموعة Royal Stamp Collection ، وبما أن جميع الأبواب كانت مغلقة، فقد مُنع من الوصول إلى بقية المبنى، وخرج فاجان مرة أخرى من نفس النافذة، ثم ذهب إلى أنبوب تصريف في ركن من أركان المبنى حيث يلتقي رواق مدخل السفراء بخط المبنى الرئيسي، مستخدماً أنبوب الصرف للصعود إلى السطح المسطح أعلاه.وبمجرد صعوده إلى هذا السطح، ذهب إلى مكان يبعد حوالي قدمين فقط عن مبنى القصر الرئيسي، بعد إزالة صندل وجواربه، صعد إلى حافة ضيقة أتاحت له الوصول، من خلال نافذة غير مقفلة في مكتب رئيس الأسرة، نائب الأدميرال السير بيتر أشمور، الذي فتحته الخادمة لهذا اليوم، ولمدة 15 دقيقة أو نحو ذلك، كان يتنقل عبر أروقة القصر دون منازع.وتتذكر إحدى العاملات في القصر أنها رأته، لكن سلوكه لم يكن مريبًا بما يكفي لجعلها تدق ناقوس الخطر، ودخل فاجان الشقق الخاصة وذهب أولاً إلى غرفة الانتظار، حيث كسر عدة قطع منفضة سجائر عادية.ودخل فاجان غرفة نوم صاحبة الجلالة حوالي الساعة 7:15 صباحًا، يحمل قطعة من منفضة سجائر مكسورة، قال إنه ينوي قطع معصميه بحضور جلالة الملكة، وادعى أنه لم يدخل القصر بهذه النية، لكنه تكوّن في ذهنه لأول مرة عندما رأى منفضة السجائر.ومرّ عبر الغرفة وفتح الستائر بالقرب من سرير صاحبة الجلالة، وضغطت جلالة الملكة على جرس الإنذار الليلي، وفقًا لتعليماته، كان الرقيب الذي كان في الممر بالخارج ليلًا قد خرج عن العمل حوالي الساعة 6 صباحًا، عندما كان أفراد الطاقم المنزلي قد أتوا إلى الخدمة.ووفقًا لروتين اليوم العادي، كان الساعد في الخارج مع الكلاب، وكانت الخادمة تنظف في غرفة أخرى مع الباب مغلقًا حتى لا تزعج الملكة بضجيج عملها جلالة، لذا فإن جرس الإنذار الليلي، المتصل بالممر خارج غرفة الملكة والمخزن، لم يجذب انتباه أي شخص.واستخدمت الملكة هاتفها الموجود بجانب سريرها لإرشاد موظف الهاتف في القصر لإرسال الشرطة إلى غرفة نومها، ثم اتصل عامل الهاتف بنزل الشرطة، وتم تلقي هذه المكالمة هناك حوالي الساعة 7:18 صباحًا.وأجرت مكالمة هاتفية أخرى بعد حوالي ست دقائق لأن ضابط الشرطة لم يصل بعد، وقبل وصول ضباط الشرطة، جذبت جلالة الملكة انتباه الخادمة، وقادوا معًا فاجان إلى مخزن قريب بحجة تزويده بسيجارة.وانضم إليهم هناك عامل المساعد الذي عاد من تدريب الكلاب، بينما أبقت صاحبة الجلالة الكلاب بعيدًا بينما كان الرجل غاضبًا، ساعد الرجل على إبقاء فاجان في المخزن من خلال تزويده بالسجائر حتى وصل أولًا ثم ضابط شرطة آخر وأزاله.وجرى اتهام فاجان بالسطو على القصر في 7 يونيو 1982، وخلال يوم 17 يونيو 1982، أخرج رجل يبلغ من العمر 25 عامًا سكينًا واستخدمها لإجبار ضابطي شرطة يحرسان البوابة الشمالية الوسطى، ولاحقه رجال الشرطة، لكن جنديًا اعترضه في البداية واستخدم بندقيته لنزع سلاحه.وحسب استنتاج السيد ديلو، فيبدو أن فاجان شوهد على الدرابزين من قبل ضابط شرطة قام بتمرير رسالة عبر ضابط شرطة آخر إلى غرفة التحكم داخل القصر، وأنه كان هناك فشل في الاتصال بين الضباط داخل غرفة التحكم في ذلك الوقت.ويعتقد السيد ديلو أن الاستجابة لدعوة صاحبة الجلالة لضابط شرطة للذهاب إلى غرفة نومها كانت غير كافية تمامًا، وأكد أنه إذا كان ضباط الشرطة في حالة تأهب وكفاءة لكان قد تم القبض على فاجان قبل أن يقترب من الشقق الخاصة.ويثير تقرير السيد ديلو أسئلة حول دوافع واحتراف ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي في قصر باكنغهام، ففي معظم فترات كل 24 ساعة، تكون رتبة الضابط الأقدم المتاح على الفور هو رقيب، والضباط الذين يرتدون ملابس مدنية والذين يحمون أفراد العائلة المالكة موجودون في الفرع A-1 ، الذي كان يرأسه القائد تريستريل ، وصاحبة الجلالة ضابط شرطة الملكة.كما أن الضباط بالزي الرسمي هم جزء من منطقة "أ"، وأكبر ضابط في القصر هو كبير المفتشين، كما يتمركز المزيد من كبار الضباط حتى بما في ذلك القائد، في مركز شرطة "كانون رو"، ولم تشجع هذه المنظمة المنقسمة على الاحتراف والتفاني اللذين كانا سيمنعان وقوع الحادث في 9 يوليو.وكجزء من الاستجابة الفورية لحادث 9 يوليو، تم فحص جميع الأنظمة، والتغييرات التي تم إدخالها تشمل بعض إعادة تنظيم أنظمة الشعاع، وتم الانتهاء من الأعمال العلاجية الأخرى أو أنها قيد الإنجاز العاجل، وتم تزويد الغرف والضباط المناسبين بنظام إنذار شخصي لاسلكي.ومن بين التدابير تحسين الأمن الفوري للمحيط، من خلال نظام شعاع إلكتروني معزز بشكل كبير، علاوة على ذلك تم توفير نمط متكامل من أنظمة الحزم القطاعية والأسوار الحاجزة للموجات الدقيقة داخل الأراضي، والتي تمتد إلى مدخل المبنى.وخصصت ترتيبات لتعزيز مراقبة المداخل المحيطة، بما في ذلك تركيب نظام تليفزيوني مغلق الدائرة؛ من أجل تعزيز حماية التحكم في المداخل والسيطرة الطارئة على الحواجز المادية، كما تم إدخال تحسينات على أنظمة الإنذار والتحكم في الهيكل الرئيسي دون ذكر موقعه المحدد.