آمنة نصير تحذر من تريند «الست مش ملزمة»: آراء شيطانية

حذرت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، من تريند "الأم ليست ملزمة بإرضاع طفلها" الذي انتشر بعد تصريحات للمحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

قالت آمنة نصير، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن آراء شيطانية تم إقحامها على العلاقات الحاكمة للأسرة والتي يفترض أنها تقوم على التعاون والحب.

وأكدت، ضرورة انتباه المواطنين إلى عدم المساس بالقيم الأسرية التي بنيت على ما أسماه الحق سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ، الذي يبين مدى قيمة رسوخ الأسرة في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن الرضا بين الزوجين من أساسيات الزواج حتى لا يدخل في البيت أعداء، مردفة أن العلاقة الزوجية فيها فضل وإيثار.