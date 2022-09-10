وجه أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، التهنئة لنادي الهلال السعودي بعد فوزه على نادي الزمالك

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الزمالك لم يكن في مستواه أبدا وقد يكون السبب في ذلك عدم الاستعداد الجيد بسبب الإرهاق وضغط المباريات منذ الموسم الماضي".

وأضاف: "البطولة شرفية وما زلنا في بداية موسم .. لكن من الواضح أن هناك لاعبين كثيرين لم يكونوا في المستوى".

وحسمت ركلات الترجيح فوز نادي الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل، "السوبر المصري السعودي" على حساب الزمالك، بعدما تعادل الفريقان طيلة 90 دقيقة.