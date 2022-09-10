الاستخبارات البريطانية: القوات الأوكرانية تقدمت 50 كيلومترا حول خاركيف

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ذكرت مصادر الاستخبارات البريطانية، أن القوات الأوكرانية تحقق مزيدا من النجاح في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وأفاد أحدث تقييم استخباراتي بريطاني، نشر عبر تويتر اليوم السبت، بأن بعض القوات الأوكرانية تقدمت "نحو 50 كيلومترا في الأراضي التي كانت تحتلها روسيا سابقا" في جنوب منطقة خاركيف.

وجاء في التقييم أن القوات الروسية تتعرض لضغوط من الجناحين الشمالي والجنوبي من الصراع.

وتدور الحرب في أوكرانيا منذ بدأت روسيا غزو البلاد في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. وقد زودت الدول الغربية أوكرانيا بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات للتصدي للغزو.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة، إن القوات الأوكرانية استعادت أكثر من 30 بلدة وقرية في منطقة خاركيف شرقي البلاد.

وأضاف: "نستعيد تدريجيا السيطرة على بلدات وقرى جديدة. نعيد العلم الأوكراني والحماية لشعبنا في كل مكان".

وأشار إلى أن "المعارك العنيفة" مستمرة في كل من دونباس بشرق أوكرانيا، وفي جنوب البلاد.