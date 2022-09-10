عميد تجارة الإسكندرية يستنكر أخبار صفعه لطالبتين ويعلن إحالتهما للتحقيق

قال الدكتور سيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن الأخبار المتداولة حول صفع طالبتين في الكلية عارية من الصحة ولا أساس لها، لافتًا إلى أن أولياء أمور الطالبتين وقعوا على إقرار اليوم، بأن الخبر عار عن الصحة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «الطالبتان قالوا لا نعلم من أين أتى هذا الكلام، ولا نعلم بتلك القناة الإخبارية التي نشرت الخبر الكاذب، كتبوا إقرارًا ووقعوا عليه وكذلك أولياء امورهم.. تعبنا من الأخبار الكاذبة التي تنتشر بسرعة، مفيش عميد محترم يعمل كده».



وأوضح أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة المتعارف عليه في كل الدول والجامعات الأجنبية، قائلًا إن الطالب بعد مرور عام من وجوده في الكلية، عليه الحصول على معدل 1.6 من 4 ليعتبر ناجحًا.



وأشار إلى أن الكلية عند تحقيق هذا المعدل تسمح للطالب الالتحاق بالعام الدراسي الثاني، مع تحسين أدائه وتحقيق معدل 2، منوهًا إلى أن عدم تحقيق هذا المعدل، لا يسمح بتخصص الطالب في الكلية، ويمنح الملف الخاص به ويبحث عن كلية أخرى.



ولفت إلى حصول 370 طالبًا العام الدراسي الماضي على 3 إنذارات متصلة جعلتهم عرضة للفصل، بينهم الطالبتان، متابعًا: «مجلس كلية التجارة استأذن مجلس جامعة الإسكندرية لمنحهم فرصة رابعة، لكن الأخير قال إن الجامعة أتاحت فرصة للدفعة التي تسبقها؛ بسبب ظروف كورونا، ولن نسمح بفرصة إضافية هذا العام لعدم ضياع وقتهم».



وذكر أن مجلس جامعة الإسكندرية، سمح بإتاحة فرصة للطلاب الحاصلين على معدلات 1.8 و1.9 للتحسين والوصول إلى معدل 2، خلال فترة الصيف، مضيفًا: «تبقى 125 طالبًا من 13 ألف طالب نسبة لا تذكر، وقالوا أغيثونا من نظام الساعات المعتمدة، وفي هذه الحالة نستدعي الطالب وولي أمره ونقول من فضلك لا تتسبب في إثارة الرأي العام».



وعما حدث في واقعة الطالبتين، عقّب: «نتفهم من وجهة نظرهم إنه بعد عامين وبعد اللي صرفناه هنطلع نروح فين، وضحنا لهم إنهم مش هيترموا في الشارع، لم يحدث تطاول وحولناهم للتحقيق بسبب التحريض وإطلاق هاشتاج والدعوة للتظاهر وجمع الطلاب».



وأصدرت كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، أول بيان رسمي حول ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر)، بتعرض طالبتين من الكلية للصفع من عميد الكلية، أمس الجمعة، على خلفية تجاوزات من قبل الطالبتين في حق الكلية.



وقالت الكلية إن ما أثير من تعرض طالبتين للصفع، عار تماما عن الصحة، وأن الطالبتين تجاوزتا في حق الكلية بمكتب العميد في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوز.