رئيس الوزراء يتفقد استعدادات عدد من فنادق شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من فنادق السياحية بمدينة شرم الشيخ الجاري تطويرها وتوسعتها؛ للوقوف على استعداداتها لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وتجول رئيس الوزراء في غرف النزلاء، وتابع أعمال رفع كفاءة الغرف الفندقية الحالية، إضافة إلى التوسعات التي يجريها مالكو الفنادق لزيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة عدد الغرف الفندقية والأجنحة، وذلك في ظل توافد الآلاف من ضيوف مصر خلال مؤتمر المناخ.

وأكد مالكي الفنادق أن الاستعدادات تُجرى على قدم وساق للانتهاء من كافة التوسعات، وأعمال التطوير خلال الفترة القريبة المقبلة.

وحرص رئيس الوزراء على الإطلاع على خطط الفنادق المقرر أن تستضيف ضيوف مؤتمر المناخ، و الترتيبات التي تجريها بشأن توفير مختلف الوسائل اللوجيستية والتقنية مثل خدمة الإنترنت فائق السرعة.

كما تابع تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية المطبقة بتلك الفنادق التي تؤهل لتقديم سياحة بيئية وخضراء، واطلع على محطات توليد الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة، التي تخدم المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى الفنادق الحاصلة على شهادة النجمة الخضراء حتى الآن.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطبيق المنشآت الفندقية للاشتراطات والمعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة سيؤهلها لأن تكون هي الأكثر قدرة على جذب السائحين.