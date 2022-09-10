وزراء الحكومة البريطانية يلتقون مع الملك تشارلز الثالث

يلتقي وزراء الحكومة البريطانية لأول مرة مع الملك تشارلز الثالث اليوم السبت، بعد أيام قليلة من تشكيل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس حكومتها الجديدة.



ويحضر الوزراء اجتماعا لمجلس الانضمام سيُعقد في قصر سانت جيمس في لندن، حيث سيجري رسميا تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا.



وفي وقت لاحق، يسافر الوزراء إلى قصر باكينجهام للاجتماع مع الملك، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).



وكانت تراس التي كلفتها الملكة الراحلة إليزابيث الثانية يوم الثلاثاء الماضي بتشكيل حكومة، قد التقت أمس الجمعة مع الملك تشارلز الثالث.