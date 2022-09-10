رئيس مجلس النواب: إفريقيا في أمس الحاجة للتكاتف ضد التحديات المتشابكة والمعقدة

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قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، إن قارة إفريقيا في أمس الحاجة للتكاتف على كل الأصعدة والمستويات لمواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة.

وأضاف في كلمته خلال فعاليات الدورة السادسة من اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس العليا والدستورية الإفريقية، اليوم السبت، أنه من المهم تعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية لا سيما على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات.

وأشار إلى أهمية ذلك في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحت معها الحاجة الملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة.

ويشمل الاجتماع نظر عدة محاور، هي الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.

ويتناول المحور الثالث سيتناول الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة.

ويهتم المحور الرابع، بدور الرقابة الدستورية فى حماية الخصوصية الثقافية.

ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادى ودور القضاء الدستورى فى حماية سلامة المجتمع وتماسكه.