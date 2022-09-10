زيلنيسكي: السبيل الوحيد لحماية أوروبا من كارثة نووية هو نزع السلاح من زابوريجيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن وضع زابوريجيا النووية، داعيا إلى "نزع السلاح".

وكتب زيلينسكي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" "موقفنا هو أن السبيل الوحيد لحماية أوروبا من كارثة نووية هو نزع السلاح من المحطة".

يأتي ذلك فيما، أفاد قيادي موال لروسيا في شرق أوكرانيا، أن منطقته تشهد قتالا عنيفا بين القوات الروسية والأوكرانية، في وقت أعلنت كييف إحراز تقدم بعد شنها هجوما مضادا.

وقال دنيس بوشيلين، إن الوضع في مدينة ليمان بمنطقة دونيتسك "صعب جدا"، لافتا إلى معارك في "عدد آخر من البلدات"، وخصوصا في الجزء الشمالي من المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الأوكراني أنه دخل بلدة كوبيانسك شرق أوكرانيا، وأخرج القوات الروسية من مركز لوجستي مهم في إطار هجوم مضاد خاطف استعاد فيه مناطق واسعة.

ونشرت القوات الخاصة الأوكرانية صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر بالزي العسكري بحوزتهم أسلحة آلية "في كوبيانسك"، وجاء في بيانها أن البلدة "كانت أوكرانية وستبقى كذلك دائما".