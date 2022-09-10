قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن النظام الدولي في حالة اضطراب الآن، لافتًا إلى أن النظام القائم منذ الحرب العالمية الثانية بدأ «يترنح»، والذي وصفه بأنه تعبير قاس ومبالغ.



وأضاف موسى، خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان عبر فضائية «ETC»، أن «نظام الأمم المتحدة ونظام المتعدد الأطراف، بقدر أن المعظم يرى أنه مضطرب وغير قادر على مواجهة الظروف الجديدة، إلا أنه يحقق نجاحات كثيرة».



وأوضح أن «النظام الدولي يعني الوكالات المتخصصة، والبرامج الاجتماعية المطروحة، والصناديق التي تهتم بالطفل والمرأة وغيرهم من الفئات»، مستشهدًا بقصص النجاح التي حققتها المنظمات الأممية مثل اليونيسيف والصحة العالمية واليونيسكو والملكية الفكرية.



وتابع الأمين العام السابق للجامعة العربية: «تلك البرامج والصناديق والوكالات ناجحة، ما فشل هو نظام الأمن الدولي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومجلس الأمن عنوان الفشل».



وأكد أن النظام متعدد الأطراف لازال قائمًا؛ لكنه يحتاج بشدة إلى تجديد وإصلاح واستبدال وأفكار جديدة، خاصة فيما تعلق بحفظ الامن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة موجودة وقائمة وصياغتها طيبة.



وأشار إلى إمكانية الإضافة إلى تلك المبادئ وتفسيراتها وقرارات المجلس وطريقة عمله، مضيفًا: «الأمين العام أنطونيو جوتيريش، قال إن تهديدات السلم والأمن الدوليين ليس الغزو واحتلال الأراضي واستخدام العنف، بل طرأ عليه مستجدان هما الأوبئة وتغير المناخ، وخاصة أنهما يهددان أمن البشرية كلها».



وشدد على أهمية ضم هذين البندين إلى تعريف تهديد الأمن والسلم الدوليين، معقبًا: «أضيف عليهما صدام الحضارات، بمفهومها الشامل لأنه يؤدي فعلا إلى التهديد، لابد بحثه والحديث فيه لرؤية النظام الدولي في صورة جديدة».



ونوه إلى أن «نظام العولمة أصبح مهددا منذ كلام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وأن مصلحته تأتي اولًا»، منوهًا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا خاص بعملية استراتيجية كبرى، ونزاع حلف الأطلسي وروسيا التي ترغب في إعادة كل ما فقدته يوم سقط الاتحاد السوفيتي.



واستطرد: «عدنا إلى الاستقطاب والحروب والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، العالم في حالة خوف وانزعاج، وأعتقد أن الحرب في أوكرانيا تستمر لفترة طويلة حتى حدوث استنزاف كبير لأطرافها.. من يعلم الأمريكان وقرأ الأدبيات وسمع كلمة (علي وعلى أعدائي) يقرأ أننا نصل إلى تلك النقطة».





