مصرع 20 شخصا على الأقل حرقا إثر تصادم حافلتين في نيجيريا

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم حرقا إثر اصطدام حافلتين في ولاية أويو جنوب غربي نيجيريا.

وذكرت صحيفة "نيجيريان تريبيون" المحلية أن "ما لا يقل عن عشرين راكبا لقوا مصرعهم حرقا عندما اصطدمت عربتان وجها لوجه أمس الجمعة عند تقاطع مايا، لانلات، منطقة الحكومة المحلية شرق إيبارابا في ولاية أويو".

وقالت الصحيفة: "اشتعلت النيران على الفور في السيارتين اللتين تقلان ركابا عقب الاصطدام، إذ كان أحد الركاب، وهو بائع وقود، ينقل الوقود في إحدى المركبات".

ووصف رئيس الحكومة المحلية في شرق إيبارابا، غبينغا أوبالوو، الحادث بأنه مؤسف ومثير للشفقة، مشيرا إلى أن "هناك ناجيان يتلقيان حاليا رعاية طبية في أحد المستشفيات، وتم إيداع الجثث المحترقة في المشرحة".

وتابع أوبالوو: "لقد كان حادثًا دمويا، أحصينا أكثر من 20 جثة بشرية محترقة بالكامل. علمت أن الحافلتين اصطدمتا وجهاً لوجه واحترقتا".

وحوادث السير شائعة في نيجيريا بسبب سوء حالة الطرق وعدم صيانتها بشكل دوري، إضافة إلى السرعة الزائدة وتجاهل قواعد المرور إلى حد كبير.