زيارات مهمة سيقوم بها ملك بريطانيا قبل جنازة الملكة إليزابيث

يبدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، جولة تشمل اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز، قبل أيام من موعد إقامة جنازة والدته الراحلة الملكة اليزابيث الثانية التي توفيت الخميس في اسكتلندا.



وتتكون المملكة المتحدة من أربعة أقاليم هي: إنجلترا واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز.



وكان قصر باكنغهام قد أعلن اليوم السبت أن مراسم الجنازة ستقام في 19 أيلول/سبتمبر الجاري في لندن.



وستكون المحطة الأولى لتشارلز في اسكتلندا، حيث سيزور البرلمان الاسكتلندي، ويشارك في صلوات إحياء لذكرى الملكة.



وسيسافر الزوجان يوم الثلاثاء جواً إلى بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، ويزوران قلعة هيلزبرا، حيث سيشاهدان معرضاً يسرد قصة ارتباط الملكة بأيرلندا الشمالية.



وسيحضرتشارلز الثالث وكاميلا أيضًا في إيرلندا الشمالية قداسًا لإحياء ذكرى الملكة، وسيشاركان كذلك في جلسة تأبين تقام في مقر السلطة التشريعية لإيرلندا برئاسة رئيس البرلمان.



وسيشهد الزوجان في أعقاب عودتهما إلى لندن، مراسم وصول نعش الملكة إليزابيث الثانية، وسيتوجهان يوم الجمعة إلى ويلز.



ويتوقع أن يحضر مسؤولون من كل أنحاء العالم الجنازة التي ستقام في كنيسة ويستمنستر في لندن، وقد اعلن الملك تشارلز الثالث نجل الملكة الراحلة، أن اليوم المذكور سيكون عطلة رسمية في أنحاء البلاد.