مقتل جندي وإصابة 8 آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة جنوبي اليمن

سقط قتيل و8 جرحى، اليوم السبت، جراء تفجير يعتقد أن تنظيم القاعدة قد نفذه باستهداف آلية لقوات الأمن، في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وأفاد مصدر في السلطة المحلية في محافظة شبوة، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مجهولين يعتقد أنهم من القاعدة فجروا عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق في حي المستوطنة شرقي مدينة عتق، بالتزامن مع مرور آلية لقوات اللواء الثاني دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.



وأضاف: "أسفر الانفجار عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بينهم قيادي، إضافة إلى جرح 5 مدنيين آخرين".



يأتي الاستهداف بعد ساعات من إطلاق قوات المجلس الانتقالي عملية عسكرية بدعم مع التحالف العربي بقيادة السعودية أسمتها "سهام الجنوب" ضد معاقل لعناصر إرهابية في محافظة شبوة.



وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة، في مناطق عدة في اليمن، مع اندلاع النزاع في البلد العربي الذي يمزقه الصراع منذ أواخر 2014.