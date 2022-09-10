قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل صديقه لرفضه ممارسة المثلية الجنسية معه.



وكانت المحكمة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، بأمانة سر هاني خطاب.



وكان المستشار أمجد المنوفي، المحامي العام لجنوب بنها الكلية، أحال المتهم "طه أ.ع" عامل 42 سنة، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة"، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 561 لسنة 2022 جنايات أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 1288 لسنة 2022 کلي جنوب بنها، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.



وترجع الواقعة إلى يوم 2022/1/5، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة "مؤمن.ص.ش" غارقًا في دمائه، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة للمعاينة.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن الوصول للمتهم "طه.أ.ع"، واتضح ارتكابه للواقعة وقتل المجني عليه بسبب وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجنى عليه، ونشبت بينهم مشاجرة يوم الواقعة على إثرها تعدى المتهم على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثاً إصابته والتي أودت بحياته.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله.



وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفى تبين وجود جرح طعني بمنتصف يسار الصدر، وتلك الإصابة ذات طبيعة طعنية حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب، وتعزى الوفاة للإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بنسيج القلب ونزيف دموي إصابي غزير بتجويف الصدر أدى إلى الوفاة.