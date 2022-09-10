الإمارات تنفي صحة ادعاءات عن ترحيل عمال أفارقة

نفت الإمارات، صحة ادعاءات تحدثت عن ترحيل عمال أفارقة من الدولة.

وأكد سعيد الحبسي مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقاً.

وأشار إلى أن "التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد نفت دولة الإمارات هذه الإدعاءات، مبينة أنها غير صحيحة، حيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها".

وأضاف "يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، ويتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود".

وأكد التزام دولة الإمارات بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا.