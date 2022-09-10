مصرع شخص صدمته سيارة أثناء إنقاذ أسرة احترقت سياراتهم على طريق جمصة

لقى شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة على طريق جمصة عقب قيامه بإنقاذ عائلة احترقت سيارة كانوا يستقلونها حيث تمكن من إخراجهم وأطفاء السيارة ولكن سيارة مسرعة صدمته أثناء عبوره الطريق.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير امن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من الأهالي بمصرع شخص صدمته سيارة أثناء إنقاذه عائلة اشتعلت سيارة كانوا يستقلونها على طريق جمصة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الواقعة تبين مصرع "عادل محمد عبد الجواد خضير"، 41 عاما، مقيم بقرية كفر الاطرش التابعة لمركز شربين، عقب تدخله لإنقاذ عائلة من داخل سيارتهم التي اشتعلت بها النيران حيث قام بالذهاب مسرعا إليهم مستخدما طفايات الحريق لاطفاء النيران وانقاذهم.

وأكد شهود عيان أنه أوقف عدد من السيارات على الطريق ليحصل منهم على طفايات الحريق لإطفاء النيران حيث تمكن من إنقاذهم وإخراجهم من السياره إلا أنه أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة ليتوفى فى الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.