سوريا: القوات الأمريكية أخرجت رتلا عسكريا صوب العراق

أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، بأن القوات الأمريكية أخرجت اليوم السبت، رتلا محملا بالعتاد العسكري من الأراضي السورية إلى قواعدها بشمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ونقلت عن مصادر محلية من ريف اليعربية، قولها إن رتلا مؤلفا من 100 آلية من برادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومدرعات وعدد من الشاحنات، يرجح أنها تحمل آليات عسكرية معطوبة، خرجت عبر معبر الوليد في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

وأضافت أن قوات أمريكية وصفتها بأنها "محتلة"، أخرجت أمس الجمعة رتلا مؤلفا من 88 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق عبر معبر المحمودية أيضا باتجاه الأراضي العراقية.