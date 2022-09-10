الحشد الشعبي في العراق يدمر معملاً للعبوات الناسفة شمال غرب صلاح الدين



أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق ، اليوم السبت، تدمير معمل للعبوات الناسفة لـ "عصابات داعش الإرهابية" شمال غرب صلاح الدين / 180 كيلومترا شمالي بغداد/.



وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحــشـد الشعبي، اليوم، عملية تفتيش وتأمين واسعة في جزيرة صلاح الدين شمال غرب المحافظة".



وأضافت أنه "جرى خلال العملية العثور على مضافتين ومعمل للعبوات الناسفة، حيث تم تدميرها بالكامل"، مبينة أن "العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب المحافظة ولتطهير وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية".