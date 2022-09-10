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كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022
تحالف الأحزاب يؤيد دعوة الرئيس السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر
لجنة إيراد النهر تتابع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل
أمين الأعلى للآثار: لن نتوقف حتى استعادة حجر رشيد ورأس نفرتيتي
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الكرملين: بوتين ليس لديه خطط لإجراء أي محادثات مع ملك بريطانيا تشارلز الثالث
كييف: القوات الأوكرانية استعادت مركز نقل استراتيجي
التنمر والزواج المأساوي.. محطات شكلت شخصية الملك تشارلز
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جنش يشتبك مع أحمد رفعت بعد مباراة فيوتشر وبول الأوغندي
قونيا يهزم هاتاي سبور ويتصدر الدوري التركي
بهدف أمام قادش.. ليفاندوفسكي يدخل تاريخ الدوري الإسباني
رأي
فن
بصورة بدون مكياج.. رغدة تتضامن مع ميرفت أمين: كبرنا كما ستكبرون
«اديت بياف» تفتتح عروض مهرجان القاهره الدولي للمونودراما
فى ضيافة الدورة التدريبية لجريدة الشروق.. محمد جمعة: ـ جزيرة غمام «مشروع خطر»
هيفاء وهبي في إطلالة ساحرة من حفل زفاف شقيقتها
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مواطن
نائب رئيس اتحاد العمال: لا إعفاءات نهائية من تطبيق الحد الأدنى للأجور -حوار
حازم المنوفي يطالب شركات الأرز بسحب الكميات الموجودة بالأسواق بالسعر القديم
المشاط: قمة المناخ ستكون صوت الجنوب وتعتبر عن احتياجات قارة أفريقيا
حوادث وقضايا
لإجبارها على بيع قطعة أرض.. سجن شخصين 10 سنوات لتهديد سيدة وموظف بأسلحة نارية في سوهاج
سجن شخص 3 سنوات لشخص لاتهامه بالإتجار في المخدرات بسوهاج
مصرع عامل أثناء الحفر في مشروع الصرف الصحي بأسيوط
ضبط شاب تعمد مضايقة فتاة في الشارع بالشرقية
تليفزيون
أحمد موسى: كتبت عن مخططات الإخوان قبل 2011.. وكانوا بيهاجموني بالليل في القنوات
أحمد موسى: طالما الرئيس السيسي موجود لن يكون هناك إخوان.. ربنا يديله الصحة
فيديو.. أحمد موسى: موقفي ثابت وواضح من الدفاع عن مصر ولن يتغير أبدا
بعد تسجيل أول إصابة بجدري القردة في مصر.. أ