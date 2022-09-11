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الجوازات السعودية: المطلقة يمكنها السفر بابنها عند وجود صك حضانة

د ب أ
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:35 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:35 م
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، السبت، إمكانية سفر  المطلقة بابنها في حال امتلاكها صك حضانة .

وقالت الجوازات ، في بيان  صحفي اليوم "في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)" وفقا لصحيفة "عكاظ".

وأضافت أنه يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما، في حين أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر .

وكانت  السعودية بدأت في 20 آب/أغسطس 2019 في  تطبيق تعديلات بشأن السماح للنساء البالغات بالسفر دون إذن ومنحهن مزيدا من السيطرة على شؤون الأسرة، بعد سلسلة من المراسيم الملكية التي أقرت التعديلات.

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