 اكتشاف إصابة 2171 رأسا من الماشية بمرض الجلد المتكتل في الهند - بوابة الشروق
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اكتشاف إصابة 2171 رأسا من الماشية بمرض الجلد المتكتل في الهند

(د ب أ)
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:19 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 11:19 م

تم رصد إصابة أكثر من 2100 رأس من الماشية بمرض الجلد المتكتل في 10 مناطق بولاية ماديا براديش، مما دفع الإدارة إلى حظر نقل الأبقار إلى المناطق المتأثرة في الولاية، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" اليوم السبت.

ووجه شيفراج سينج تشوهان رئيس وزراء الولاية، المسؤولين، خلال اجتماع انعقد أمس الجمعة لدراسة الموقف الناجم عن انتشار المرض، بحظر نقل الماشية إلى ماديا براديش من ولايات أخرى واتخاذ إجراءات احترازية إضافية في المناطق المجاورة للأحياء التي ظهرت فيها إصابات.

وذكر المسؤولون أن الأعراض الرئيسية لهذه العدوى الفيروسية التي تصيب الماشية هي الحمى والإفرازات الأنفية والدمعية وقرحة في العين وتورم الغدد الليمفاوية وانخفاض إنتاج الحليب.

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