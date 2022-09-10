السكة الحديد تمد فترة تشغيل قطارات مرسى مطروح الصيفية أسبوعا إضافيا

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مد تشغيل قطارات مطروح الصيفية، أسبوعا إضافيا بدلا من إيقافها نهاية الأسبوع الجاري كما كان معلن سابقا، وهي القطارات التي تم تسييرها منذ 18 يونيو على خط "القاهرة- مرسى مطروح"، استعدادا لموسم الصيف ضمن التعليمات الجديدة للهيئة لتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

وقال مصدر بهيئة السكة الحديد، لـ"الشروق"، إن الهيئة قررت زيادة فترة تشغيل قطارات مطروح الصيفية لمدة أسبوع بناء على طلب تقدمت به الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل عربات النوم والخدمات الفندقية، إحدى الشركات التابعة لهيئة السكة الحديد، ليتم إيقاف هذه الخدمة يوم 23 سبتمبر الجاري بدلا من يوم 15 من نفس الشهر.

وذكر أن آخر قطار سيتم تسييره من محطة مصر برمسيس إلى محطة مطروح سيكون مساء يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، على أن تكون آخر رحلة تعود من مطروح إلى القاهرة يوم الجمعة 23 سبتمبر.

وأضاف أن القطارات الروسية التي تم تسييرها على الخط طول فترة خدمة قطارات مطروح الصيفية ساهمت في توفير مصدر دخل للهيئة خلال شهور الصيف الثلاثة، لافتا إلى تخصيص الهيئة قطارات لهذه الخدمة وهي قطار (773/ 772) الذي كان يقوم يوميا من القاهرة الساعة 23.35 ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 07.00 في اليوم التالي، ويضم 4 عربات نوم وعربة درجة أولى مكيفة وعربة بوفيه و4 عربات ثانية مكيفة إسباني.

وتابع: والقطار (939/ 940) درجة ثالثة مكيفة، الذي يقوم من القاهرة يوميا الساعة 05.50 صباحا ويصل إلى مرسى مطروح الساعة 13.40 مساء، كذلك القطار (775/ 774) الذي يقوم يوميا من مرسى مطروح الساعة 22.00 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 05.15 صباح اليوم التالي، والقطار (943/ 942) ثالثة مكيفة الذي يقوم من مرسى مطروح يوميا الساعة 16.25 مساء ويصل إلى القاهرة الساعة 23.40 مساء.