عمرو سلامة يعلن عن تحضيره لفيلمه الجديد شماريخ

لم يكشف عمرو سلامة عن أسماء أبطاله المرشحين للبطولة.جدير بالذكر أن آخر أفلام عمرو سلامة هو فيلم "برا المنهج" إنتاج عام ٢٠٢١، وهو سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد أمين.تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه؛ من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.