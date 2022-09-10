 عمرو سلامة يعلن عن تحضيره لفيلمه الجديد شماريخ - بوابة الشروق
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عمرو سلامة يعلن عن تحضيره لفيلمه الجديد شماريخ


نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 10:31 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 10:33 م
شارك المخرج عمرو سلامة جمهوره المتابع لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة من النسخة الرابعة لسيناريو فيلمه الجديد" شماريخ"، معلنة استعداده لبدء مرحلة التحضير، عقب كتابة النسخة النهائية للسيناريو.
لم يكشف عمرو سلامة عن أسماء أبطاله المرشحين للبطولة.
جدير بالذكر أن آخر أفلام عمرو سلامة هو فيلم "برا المنهج" إنتاج عام ٢٠٢١، وهو سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف منهم الفنان أحمد أمين.
تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه؛ من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفعهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

https://www.facebook.com/521785242/posts/pfbid035E5Vp7kVuzmEaX7usMYTtU99SA5Y6jP1GDzFvAo2vqAVwRyuBNycUrGRf8cwK66

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