أعلن مجلس اعتلاء العرش، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، بعد يومين من وفاة والدته إليزابيث الثانية.



ولتشارلز منذ أن كان أميرًا، تاريخ ممتد من العلاقات والزيارات مع الشخصيات الرسمية والقيادات في مصر.



وترصد «الشروق» في سطور تاريخ زيارات تشارلز إلى مصر.



18 نوفمبر 2021:



زيارة تشارلز وزوجته كاميلا إلى مصر بعد زيارته إلى الأردن، وكان في استقبالهما الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته.



وحسب بيان سابق بالتزامن مع الزيارة، صدر من المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فقد رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بولي العهد البريطاني في زيارته لمصر، ومعربًا عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، أخذاً في الاعتبار ما تمثله دوماً الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكلٍ من مصر وبريطانيا.



وأكد تشارلز اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا الإطار للاستفادة من تجربتها في ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعي الإيجابي الذي ينمي وعي الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.



كما التقى تشارلز الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في لقاء تم في الجامع الأزهر.



وتفقد تشارلز أروقة الجامع خاصة وأنها المرة الأولى التي يزور فيها الجامع الأزهر بعد تجديده.



والتقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتشارلز، عددًا من باحثي الأزهر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات البريطانية في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر والمعهد الثقافي البريطاني بالقاهرة.



وتفقد تشارلز الحلقات الدراسية المصغرة داخل الجامع، وتبادل حوارات معمقة مع الأساتذة والطلبة والطالبات حول أفكارهم عن التناغم والتسامح بين الأديان.



وحرص على مناقشة عدد من الطلبة والطالبات حول الأفكار ذات الصلة بحوار الأديان، فيما بدت على ملامحه ومن خلال حديثه مظاهر السعادة بآرائهم ونضجهم الفكري والديني والثقافي ووسطيتهم.



وزار بيت الرزاز بالقاهرة القديمة بالدرب الأحمر، فى إطار اهتمامه بالحرف التقليدية، ودعم بريطانيا لحفظ التراث الثقافى، إلى جانب مهارات الحرفيين.



وزار مكتبة الإسكندرية، حيث تفقد تشارلز بمصاحبة الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وقتها قبل انتهاء فترته، قاعة الاطلاع الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، ومتحف الآثار، كما قام تشارلز بجولة داخل متحف المخطوطات، حيث تعرف على المخطوطات والكتب النادرة التي يحويها المتحف.



كما زار تشارلز وحرمه المركز الثقافي اليسوعي (جزويت) بالإسكندرية.



مارس 2006:



ألقى تشارلز محاضرة في جامعة الأزهر، ومُنح خلالها درجة الدكتوراه الفخرية.



وألقى المحاضرة تشارلز في حضور شخصيات دينية وثقافية بارزة، كان منهم شيخ الأزهر الحالي الدكتور أحمد الطيب، الذي كان وقتها يشغل منصب رئيس جامعة الأزهر.



وخلال الزيارة دعا تشارلز إلى تبادل الاحترام بين الشرق والغرب، وألقى كلمة بعنوان التوحد في الإيمان أكد فيها أن جذور الإيمان بين كل الأديان مشتركة.



وقال في المحاضرة أن الغرب يدين لعلماء الإسلام بالحفاظ على كنوز العلم والمعرفة.





وأكد: «أنا أؤمن من كل قلبي أن الرجال والنساء المسؤولين يجب أن يعملوا لاستعادة الاحترام المتبادل بين الأديان، وأن علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتغلب على انعدام الثقة الذي يسمم حياة الكثير من الناس».



وفي تلك الزيارة التي استغرقت 5 أيام افتتح الجامعة البريطانية وزار عدد من المعالم السياحية، وواحة سيوة، ومقابر الكومنولث في العلمين.



وفي كلمته خلال افتتاح الجامعة البريطانية في مصر، حسب موقع «أمير ويلز» قال تشارلز، إن الجامعة ستوفر تعليمًا عالي الجودة، وأنها فكرة نشأت خلال مناقشتها عام 1998 بين رئيسي الوزراء البريطاني والمصري.



مارس 1995:



التقى تشارلز فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، حيث أهداه الأخير نسخة مترجمة بالإنجليزية المعاني القرآن الكريم، وفي ذات الزيارة التقى ولى عهد برطانيا في دار الإفتاء المصرية بمفتي الديار الأسبق وقتها الدكتور محمد سيد طنطاوي، وأهداه الأخير نسخة من التفسير الوسيط للقرآن الكريم. وأكد: «أنا أؤمن من كل قلبي أن الرجال والنساء المسؤولين يجب أن يعملوا لاستعادة الاحترام المتبادل بين الأديان، وأن علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتغلب على انعدام الثقة الذي يسمم حياة الكثير من الناس».وفي تلك الزيارة التي استغرقت 5 أيام افتتح الجامعة البريطانية وزار عدد من المعالم السياحية، وواحة سيوة، ومقابر الكومنولث في العلمين.وفي كلمته خلال افتتاح الجامعة البريطانية في مصر، حسب موقع «أمير ويلز» قال تشارلز، إن الجامعة ستوفر تعليمًا عالي الجودة، وأنها فكرة نشأت خلال مناقشتها عام 1998 بين رئيسي الوزراء البريطاني والمصري.التقى تشارلز فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، حيث أهداه الأخير نسخة مترجمة بالإنجليزية المعاني القرآن الكريم، وفي ذات الزيارة التقى ولى عهد برطانيا في دار الإفتاء المصرية بمفتي الديار الأسبق وقتها الدكتور محمد سيد طنطاوي، وأهداه الأخير نسخة من التفسير الوسيط للقرآن الكريم.